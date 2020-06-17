В Бурятии за сутки выявили 51 больного коронавирусом

На утром 17 июня в Бурятии зарегистрировано 2392 случая заболевания коронавирусом. Из них по Улан-Удэ – 1295. За сутки прибавился 51 больной. Накануне сообщалось о 2341 случае заражения.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1507 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью скончалась 88-летняя женщина. Всего республике зарегистрировано 14 летальных случаев.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1345 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 693 тысяч квадратных метра. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
На 8 часов утра в инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 493 больных, из них 43 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 378 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 1507 человек, 55 из них – за последние сутки.
В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов, на ИВЛ – 6 больных, в том числе старше 65 лет - 3 человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 человек, на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах на сегодняшнее утро находится 100 человек.
За сутки проведено исследований от 1908 человек, с нарастающим итогом – 136 542 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.