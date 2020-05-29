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Братчанин погасил долг в 700 тысяч ради продажи квартиры

Братчанин погасил долг в 700 тысяч ради продажи квартиры
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина накопил большой долг по алиментам

Житель Братска оплатил более 700 тысяч рублей задолженности по алиментам, чтобы продать квартиру, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

Мужчина длительное время скрывался от судебных приставов. С целью побудить должника перечислить деньги на содержание детей пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.

Когда должнику потребовалось продать квартиру, он оплатил задолженность по сводному исполнительному производству в размере 850 тыс. рублей, из них более 700 тыс. рублей – долг по алиментам. В дальнейшем это позволит гражданину беспрепятственно совершить сделку купли-продажи жилого помещения.


алименты судебные приставы
 
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