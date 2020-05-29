Братчанин погасил долг в 700 тысяч ради продажи квартиры

Мужчина накопил большой долг по алиментам



Житель Братска оплатил более 700 тысяч рублей задолженности по алиментам, чтобы продать квартиру, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Мужчина длительное время скрывался от судебных приставов. С целью побудить должника перечислить деньги на содержание детей пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества.



Когда должнику потребовалось продать квартиру, он оплатил задолженность по сводному исполнительному производству в размере 850 тыс. рублей, из них более 700 тыс. рублей – долг по алиментам. В дальнейшем это позволит гражданину беспрепятственно совершить сделку купли-продажи жилого помещения.





