Не исключено, что археологи обнаружат ещё и останки мамонтов и шерстистых носорогов
Археологические изыскания начались в Иркутской области на месте строительства федеральной автодороги Р-255, которая пойдёт в обход Усолья-Сибирского. Здесь нашли древние каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи.
На месте будущей федеральной трассы археологи уже ведут раскопки нескольких участков, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Стоянка древнего человека времён палеолита Мальта была открыта в Усольском районе около 90 лет назад. В наши дни работы идут в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань.
- Стоянки древних людей с ценными историческими артефактами учёные обнаружили во время историко-культурной экспертизы, которая всегда проводится при отводе земельных участков под хозяйственное освоение. Основной объём археологических изысканий планируется выполнить в 2020 – 2021 г, - сообщил начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Кокоуров.
Все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ.
- Мы проводим спасательные работы по изъятию археологического материала и информации, необходимой для моделирования различных процессов, связанных с древними носителями культур, проживавших на этой территории. Впервые за все время существования археологического подразделения Иркутского государственного университета мы будем вскрывать такую большую площадь, - рассказала директор НИЦ «Байкальский регион», доцент ИГУ Екатерина Липнина.
Не исключено, что здесь будут обнаружены останки мамонтов и шерстистых носорогов. В 2020 году ученые планируют провести раскопки на площади 20 тысяч квадратных метров.
В Иркутской области на месте будущей трассы нашли орудия древних людей
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