В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев
В Иволгинском дацане в Бурятии приостановлена акция по посадке деревьев. Оказалось, что верующие засадили саженцами деревьев и кустарников все приготовленные ламами места.
- Спасибо всем, кто в этот священный для буддистов месяц «Сака Дава» принял участие в акции по посадке деревьев. Вы оказались настолько активными, что засадили саженцами деревьев и кустарников все приготовленные ламами места. Мы останавливаем акцию, поскольку так рекомендуют и специалисты лесничества, и изменилась погода. Осенью, когда снова будет период, благоприятный для посадки деревьев, мы возобновим акцию, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иволгинском дацане появится большой сад. «Дорогие прихожане! Вы можете привезти любое деревце или кустарник - рябину, черёмуху, яблоню, вишню - и посадить его на территории Иволгинского дацана. По инициативе ширээтэ ламы Аюра Цырендылыкова на территории дацана с северной стороны будут высажены деревья, которые в дальнейшем превратятся в огромный сад - символ той рощи в Лумбини, где когда-то родился Будда», - отмечали ранее в дацане.
Акция неожиданно вызвала большой ажиотаж. В озеленении Иволгинского дацана хотели принять участие жители не только Бурятии, но и других российских регионов.
Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан
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