 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Мая

28 Мая

Популярное

Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан

Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан
Общество, 
В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев

В Иволгинском дацане в Бурятии приостановлена акция по посадке деревьев. Оказалось, что верующие засадили саженцами деревьев и кустарников все приготовленные ламами места.

- Спасибо всем, кто в этот священный для буддистов месяц «Сака Дава» принял участие в акции по посадке деревьев. Вы оказались настолько активными, что засадили саженцами деревьев и кустарников все приготовленные ламами места. Мы останавливаем акцию, поскольку так рекомендуют и специалисты лесничества, и изменилась погода. Осенью, когда снова будет период, благоприятный для посадки деревьев, мы возобновим акцию, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иволгинском дацане появится большой сад. «Дорогие прихожане! Вы можете привезти любое деревце или кустарник - рябину, черёмуху, яблоню, вишню - и посадить его на территории Иволгинского дацана. По инициативе ширээтэ ламы Аюра Цырендылыкова на территории дацана с северной стороны будут высажены деревья, которые в дальнейшем превратятся в огромный сад - символ той рощи в Лумбини, где когда-то родился Будда», - отмечали ранее в дацане.

Акция неожиданно вызвала большой ажиотаж. В озеленении Иволгинского дацана хотели принять участие жители не только Бурятии, но и других российских регионов.

Иволгинский дацан буддизм озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье умер 18-й пациент с коронавирусом
В Забайкалье умер 18-й пациент с коронавирусом
Общество, 29.05.2020
В Иркутской области скончался 11-й пациент с COVID-19
Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан
Верующие ударными темпами озеленили Иволгинский дацан
Общество, 29.05.2020
В Иволгинском дацане уже приостановили недавно начавшуюся акцию по посадке деревьев
«Надеюсь, не будут критиковать»: Блогер-миллионник приготовила бурятские буузы
«Надеюсь, не будут критиковать»: Блогер-миллионник приготовила бурятские буузы
Общество, 29.05.2020
Фуд-блогер Залина Мишиева попросила жителей Бурятии не судить её строго
В Улан-Удэ покрасят «Чёрный тюльпан»
В Улан-Удэ покрасят «Чёрный тюльпан»
Общество, 29.05.2020
Сквер «Ровесникам, ушедшим в бой» решили благоустроить
Фильм «Шэнэхэнская царица» о Бадма-Ханде Аюшеевой появился в Сети
Фильм «Шэнэхэнская царица» о Бадма-Ханде Аюшеевой появился в Сети
Общество, 29.05.2020
Три месяца съёмочная группа всюду следовала за известной бурятской певицей Бадма-Хандой Аюшеевой
В Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева
В Улан-Удэ закроют сквозное движение по улицам Калашникова и Жердева
Общество, 29.05.2020
Из-за ремонта будет изменена схема движения многих автобусных маршрутов
В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом
В Бурятии снизился темп заражения коронавирусом
Общество, 29.05.2020
Сегодня проходят лечение  687 больных с COVID-19
Улан-удэнка сама раскрыла кражу своего телефона
Улан-удэнка сама раскрыла кражу своего телефона
Общество, 29.05.2020
Женщина забыла гаджет на прилавке в магазине
В Бурятии подросток украл неисправный мотоцикл
В Бурятии подросток украл неисправный мотоцикл
Общество, 29.05.2020
Юный сельчанин спрятал украденное в кустах
В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей
В Бурятии неизвестные вырубили деревьев на 80,9 тысяч рублей
Общество, 29.05.2020
Незаконную рубку выявила прокуратура
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов
Общество, 29.05.2020
Это связано с ремонтом трамвайных путей
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 29.05.2020
В Улан-Удэ воздух прогреется до +16 градусов
В Бурятии дети нарисуют зверей из «Уголка живой природы»
В Бурятии дети нарисуют зверей из «Уголка живой природы»
Общество, 28.05.2020
В этнографическом музее стартовал конкурс детского рисунка, посвящённый Дню защиты детей
Казачьи ансамбли из Бурятии стали лауреатами международного конкурса
Казачьи ансамбли из Бурятии стали лауреатами международного конкурса
Общество, 28.05.2020
Теперь коллективы из Тунки приглашены в Москву на международную премию в области культуры и искусства

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^