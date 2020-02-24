Деды Морозы изучили моду степей Бурятии

Визит трёх сказочных героев в музей вызвал ажиотаж среди посетителей
Накануне, 23 февраля, в преддверии Сагаалгана Национальный музей Бурятии посетили три Деда Мороза: Сагаан Убэгэн, Байкальский Дед Мороз и удмуртский Тол Бабай, который в этом году приехал в гости Белому Старцу. Для сказочных гостей сотрудники провели экскурсии по выставкам «Атлас тибетской медицины», «Свет веры православной»,«Гунны. Империя степей», «Мода степей Бурятии», сообщили в пресс-службе Национального музея.
Особый интерес у гостей вызвала новая выставка«Мода степей Бурятии». На выставке представлены варианты традиционной зимней одежды, картины, украшения, буддийские атрибуты, утварь и др. Данные памятники этнографии и буддизма отражают историю празднования Сагаалгана.
Визит необычных гостей вызвал ажиотаж среди посетителей музея. Желающих сфотографироваться с Дедами Морозами было много. Сказочные гости поблагодарили за тёплый приём и интересные экскурсии и пообещали вернуться в следующем году.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Деды Морозы побывали также в комплексе «Партизанская деревня»
в посёлке Сосновый Бор. Сегодня сказочные персонажи участвуют в народных гуляниях в честь Сагаалгана в Улан-Удэ.
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