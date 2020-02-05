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В Бурятии назвали победителей конкурса «Белый месяц. Новые голоса»

В Бурятии назвали победителей конкурса «Белый месяц. Новые голоса»
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского
Ими стали стало трио колледжа искусств

Финал и гала-концерт республиканского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» с аншлагом прошёл 4 февраля в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. Всего за выход в заключительный тур соревновались 31 молодой исполнитель из разных уголков республики и Иркутской области. В финале приняло участие 20 певцов.

Жюри отборочного тура и финала конкурса составили яркие представители бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Екатерина Карпачева, Дулма Сунрапова, Александр Саможапов и Баир Бударинчинов, Сергей Плотников. Возглавила жюри Бадма-Ханда Аюшеева.

Трио студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского – Аюр Юсудуров, Надмит Надмитов, Цырен Нимаев стали безоговорочными фаворитами конкурса. Жюри единогласно присудило им гран-при и кубок победителя конкурса. У группы пока нет названия, ребята выступают как трио всего месяц.

- Даже не верится! Было страшно, волновались. Много репетировали, придумывали номер, как выйти, как встать, как петь. Месяц готовились, репетировали каждый день. – поделились впечатлениями победители конкурса.

Также призовые места республиканского конкурса эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» заняли участники:
Дипломы III степени – Мункуев Эрдэни, г. Улан-Удэ и Сурэнху Бор, г. Улан-Удэ,
Дипломы II степени – Климова Александра, г. Улан-Удэ и Кириллова Валерия, Тарбагатайский район,
Диплом I степени – Кружкова Елизавета, г. Улан-Удэ,
Диплом лауреата III степени и приз зрительских симпатий – Нимаева Арюна, Еравниский район,
Дипломы лауреата II степени – Мандалуева Анжелика, Тункинский район и Кутчер Анастасия, г. Улан-Удэ,
Диплом лауреата I степени – Батомункуев Мунко, Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области.

Победители и призёры конкурса награждены дипломами и призами республиканского центра народного творчества, спонсоров.

В гала-концерте выступили все участники конкурса, хореографический коллектив «Dartcrew», группа ВИА «Рассвет». Подарком зрителям стали выступления Бадмы-Ханды Аюшеевой и Мэдэгмы Доржиевой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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