В Бурятии назвали победителей конкурса «Белый месяц. Новые голоса»

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Ими стали стало трио колледжа искусств



Финал и гала-концерт республиканского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» с аншлагом прошёл 4 февраля в Улан-Удэ на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. Всего за выход в заключительный тур соревновались 31 молодой исполнитель из разных уголков республики и Иркутской области. В финале приняло участие 20 певцов.



Жюри отборочного тура и финала конкурса составили яркие представители бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Екатерина Карпачева, Дулма Сунрапова, Александр Саможапов и Баир Бударинчинов, Сергей Плотников. Возглавила жюри Бадма-Ханда Аюшеева.



Трио студентов колледжа искусств имени П.И. Чайковского – Аюр Юсудуров, Надмит Надмитов, Цырен Нимаев стали безоговорочными фаворитами конкурса. Жюри единогласно присудило им гран-при и кубок победителя конкурса. У группы пока нет названия, ребята выступают как трио всего месяц.



- Даже не верится! Было страшно, волновались. Много репетировали, придумывали номер, как выйти, как встать, как петь. Месяц готовились, репетировали каждый день. – поделились впечатлениями победители конкурса.



Также призовые места республиканского конкурса эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса» заняли участники:

Дипломы III степени – Мункуев Эрдэни, г. Улан-Удэ и Сурэнху Бор, г. Улан-Удэ,

Дипломы II степени – Климова Александра, г. Улан-Удэ и Кириллова Валерия, Тарбагатайский район,

Диплом I степени – Кружкова Елизавета, г. Улан-Удэ,

Диплом лауреата III степени и приз зрительских симпатий – Нимаева Арюна, Еравниский район,

Дипломы лауреата II степени – Мандалуева Анжелика, Тункинский район и Кутчер Анастасия, г. Улан-Удэ,

Диплом лауреата I степени – Батомункуев Мунко, Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области.



Победители и призёры конкурса награждены дипломами и призами республиканского центра народного творчества, спонсоров.



В гала-концерте выступили все участники конкурса, хореографический коллектив «Dartcrew», группа ВИА «Рассвет». Подарком зрителям стали выступления Бадмы-Ханды Аюшеевой и Мэдэгмы Доржиевой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

