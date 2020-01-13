В нём примут участие юниоры и юниорки 17-18 лет
С 20 по 25 января в Иркутске пройдёт первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Местом проведения соревнований станет спортивный клуб «Витязь». Ожидается, что в турнире примут участие 190 спортсменов из десяти сибирских регионов.
В соревнованиях примут участие юниоры 2002-2003 гг.р., не ниже первого спортивного разряда, в весовых категориях 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг. А также юниорки 2002-2003 гг.р., не ниже второго спортивного разряда, в весовых категориях 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, свыше 81 кг.
Спортсмены, занявшие призовые места в своей весовой категории, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. По итогам соревнований, в соответствии с решением судейской коллегии, специальными призами награждаются спортсмены в следующих номинациях: «За лучшую технико-тактическую подготовку», «За волю к победе», «Лучший боксёр». По информации пресс-службы минспорта Иркутской области, победители в каждой весовой категории получат право участвовать в первенстве России, которое пройдёт в конце февраля - начале марта.
Программа соревнований
20 января
14:00-18:00 – Комиссия по допуску участников
18:00-20:00 – Взвешивание участников
21:00 – Жеребьёвка участников
21 января
14:00 – Торжественное открытие соревнований. Предварительные бои
22 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Предварительные бои
22 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Предварительные бои
23 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Предварительные бои
24 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Полуфинальные бои
25 января
8:00-8:30 – Взвешивание участников соревнований
12:00 – Финальные бои, Закрытие соревнований
Возрастное ограничение 12+
Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа
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