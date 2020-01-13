 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Января

12 Января

Популярное

Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа

Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В нём примут участие юниоры и юниорки 17-18 лет

С 20 по 25 января в Иркутске пройдёт первенство Сибирского Федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Местом проведения соревнований станет спортивный клуб «Витязь». Ожидается, что в турнире примут участие 190 спортсменов из десяти сибирских регионов.

В соревнованиях примут участие юниоры 2002-2003 гг.р., не ниже первого спортивного разряда, в весовых категориях 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг. А также юниорки 2002-2003 гг.р., не ниже второго спортивного разряда, в весовых категориях 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, свыше 81 кг.

Спортсмены, занявшие призовые места в своей весовой категории, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. По итогам соревнований, в соответствии с решением судейской коллегии, специальными призами награждаются спортсмены в следующих номинациях: «За лучшую технико-тактическую подготовку», «За волю к победе», «Лучший боксёр». По информации пресс-службы минспорта Иркутской области, победители в каждой весовой категории получат право участвовать в первенстве России, которое пройдёт в конце февраля - начале марта.

Программа соревнований

20 января
14:00-18:00 – Комиссия по допуску участников
18:00-20:00 – Взвешивание участников
21:00 – Жеребьёвка участников

21 января
14:00 – Торжественное открытие соревнований. Предварительные бои

22 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Предварительные бои

22 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Предварительные бои

23 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Предварительные бои

24 января
8:00-9:00 – Взвешивание участников соревнований
14:00 – Полуфинальные бои

25 января
8:00-8:30 – Взвешивание участников соревнований
12:00 – Финальные бои, Закрытие соревнований

Возрастное ограничение 12+
первенство СФО первенство бокс спорт Иркутск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа
Боксёры Сибири соберутся в Иркутске на первенство округа
Общество, 13.01.2020
В нём примут участие юниоры и юниорки 17-18 лет
Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае
Школа танцев из Бурятии стала лауреатом фестиваля в Китае
Общество, 13.01.2020
Улан-удэнцы победили в номинациях «Народный вокал» и «Народный танец»
Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу
Улан-удэнцы выиграли детское первенство по мини-футболу
Общество, 13.01.2020
Лучшим защитником турнира среди мальчиков стала девочка
Герои России станут гостями турнира по каратэ в Иркутске
Герои России станут гостями турнира по каратэ в Иркутске
Общество, 13.01.2020
В «Кубке Мужества» участвуют юноши и девушки из СФО и ДФО
В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение
В Бурятии на месте гибели 17-летней девушки установят освещение
Общество, 13.01.2020
Также на этом участке запретят остановки на обочине
В Улан-Удэ пройдёт международный конкурс-фестиваль творчества
В Улан-Удэ пройдёт международный конкурс-фестиваль творчества
Общество, 13.01.2020
В рамках мероприятия состоятся бесплатные мастер-классы, консультации и творческие встречи
58000 пенсионеров в Забайкалье получат региональные доплаты
58000 пенсионеров в Забайкалье получат региональные доплаты
Общество, 13.01.2020
Это коснётся получателей пенсий с доходами ниже прожиточного минимума
Бурятия завоевала 19 медалей чемпионата Монголии по джиу-джитсу
Бурятия завоевала 19 медалей чемпионата Монголии по джиу-джитсу
Общество, 13.01.2020
7 призовых мест заняли взрослые спортсмены
В Бурятии дети скатываются с горки в ледяной забор
В Бурятии дети скатываются с горки в ледяной забор
Общество, 13.01.2020
Родители просят перенести опасную горку
Молодёжный художественный театр Улан-Удэ отметит 40-летие
Молодёжный художественный театр Улан-Удэ отметит 40-летие
Общество, 13.01.2020
В рамках юбилея пройдут премьеры, восстановление постановок Золотого фонда театра и многое другое
Ещё две ледовые переправы открыли в Иркутской области
Ещё две ледовые переправы открыли в Иркутской области
Общество, 13.01.2020
На сегодняшний день в регионе действуют 32 ледовые переправы
В Улан-Удэ появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок
В Улан-Удэ появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок
Общество, 13.01.2020
Контейнеры находятся в Октябрьском районе города

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^