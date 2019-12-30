Они примут участие в соревнованиях на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили
С 9 по 11 января в Красноярске пройдёт открытый всероссийский турнир по вольной борьбе на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили. В соревнованиях примут участие порядка 350 спортсменов.
На турнир поедет и сборная республики. В составе расширенной команды следующие спортсмены:
57 кг
Тамир Гармаев
Мягмар Далаев
Андрей Гатаулин
Денис Данжалов
Ананда Дашиев
Жаргал Баяндуев
Дамдин Цыренжапов
Чимит Жамсаранов
Базар Батоболотов
61 кг
Солбон Тумэнбаяров
Булат Баясхолонов
Бэлиг Хайдапов
Жаргал Намсараев
Эрдэм Раднаев
65 кг
Булат Батоев
Баясхалан Очиров
Зоригто Ульзутуев
Агван Шадапов
Эрдэм Шарастепанов
Эрдэм Будажанаев
70 кг
Алексей Боровицкий
Очир Доржиев
Василий Огдонов
Владимир Агбанов
Чингис Цыренжапов
74 кг
Буян Цыренов
Тумэн Эрхитуев
Арсалан Рыгзынов
79 кг
Буянто Шадапов
86 кг
Барас Базаров
92 кг
Алексей Анищик
Цэдаши Дугаров
Тимур Баторов
125 кг
Балдан Цыжипов
В эти же дни пройдут чемпионат Киргизии и чемпионат Беларуси. Здесь выступят легионеры из Бурятии: Арсалан Будажапов и Димчик Ринчинов. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир в Красноярск
Общество, Фото:
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