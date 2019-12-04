В Иркутске определят чемпиона Байкальской лиги КВН

Помимо 5 иркутских сборных, в финале участвует команда из Улан-Удэ



14 декабря в 18:00 в актовом зале ИРНИТУ пройдут финальные игры Байкальской лиги КВН.



За звание чемпиона сезона будут бороться 6 сильнейших команд КВН: сборная муниципальных унитарных предприятий г. Иркутска, «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), Сборная ИГУ, «На брудершафт» (ИГУ), «Феникс» (ИрГАУ), «Такие разные буряты» (г. Улан-Удэ).



Победитель получит денежный приз, который сможет использовать для поездки на традиционный Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



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