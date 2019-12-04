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В Иркутске определят чемпиона Байкальской лиги КВН

В Иркутске определят чемпиона Байкальской лиги КВН
Общество, 
Помимо 5 иркутских сборных, в финале участвует команда из Улан-Удэ

14 декабря в 18:00 в актовом зале ИРНИТУ пройдут финальные игры Байкальской лиги КВН.

За звание чемпиона сезона будут бороться 6 сильнейших команд КВН: сборная муниципальных унитарных предприятий г. Иркутска, «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), Сборная ИГУ, «На брудершафт» (ИГУ), «Феникс» (ИрГАУ), «Такие разные буряты» (г. Улан-Удэ).

Победитель получит денежный приз, который сможет использовать для поездки на традиционный Международный фестиваль команд КВН в г. Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Возрастное ограничение 16+
КВН юмор конкурс игра Байкал Иркутск Иркутская область Бурятия
 
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