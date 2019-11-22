В Усть-Ордынском округе прошли борцовские соревнования

Абсолютным чемпионом по бурятской борьбе стал аларец



С 16 по 17 ноября в селе Корсук Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл традиционный межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы мастеров спорта МО «Корсукское», имени мастера спорта СССР по вольной борьбе Николая Тарнуева. В нём приняло участие более 321 спортсменов из 11 регионов в том числе и из Бурятии.



Победителями и призёрами турнира стали:



Борцы 2012 г.р. и младше

Весовая категория 22 кг

1 место - Ильин Данил (Эхирит-Булагатский район)

2 место - Трофимов Михей (Ангарск)

3 место - Ободоев Степан (Баяндаевский район)

3 место - Харахинов Павел (Баяндаевский район)

Весовая категория 24 кг

1 место - Мухтыров Бато (Эхирит-Булагатский район)

2 место - Ирбизин Игорь (Ольхонский район)

3 место - Харнетов Николай (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Цыденжапов Найдан (р. Бурятия)



Борцы 2010 г.р. и младше

Весовая категория 26 кг

1 место - Шеметов Сергей (Боханский район)

2 место - Магданов Вячеслав (Осинский район)

3 место - Амаров Александр (Эхирит-Булагатский)

3 место - Сергеев Тимур (Иркутск)

Весовая категория 30 кг

1 место - Филин Андрей (Баяндаевский район)

2 место - Булгатов Марк (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Дампилов Ананда (р. Бурятия)

3 место - Шатаев Леонид (Баяндаевский район)

Весовая категория 35 кг

1 место - Адамов Алдар (Осинский район)

2 место - Штапов Евгений («ЦСКА» Иркутск)

3 место - Хартанов Андрей (Осинский район)

3 место - Хамаев Марк (Боханский район)



Борцы 2007-2009 гг.р.

Весовая категория 26 кг

1 место - Амаров Вячеслав (Эхирит-Булагатский район)

2 место - Сушкин Даниил (Боханский район)

3 место - Ербатков Егор (Осинский район)

3 место - Кармаданов Артём (Эхирит-Булагатский район)

Весовая категория 35 кг

1 место - Гилев Роман (Осинский район)

2 место -Лыков Андрей (Баяндаевский район)

3 место - Трофимов Михаил (Ангарск)

3 место - Пиханов Булат (ЦСКА Иркутск)

Весовая категория 38 кг

1 место - Ашаханов Александр (Осинский район)

2 место - Алагуев Валерий (Ольхонский район)

3 место - Шаданов Илья (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Сергеев Александр (Боханский район)

Весовая категория 47 кг

1 место - Черкашин Аркадий (Баяндаевский район)

2 место - Варнаков Валерий (Баяндаевский район)

3 место - Федоров Вячеслав (Нукутский район)

3 место - Евдокимов Юрий (Ольхонский район)

Весовая категория 52 кг

1 место - Дыленов Олег (Осинский район)

2 место - Товаров Лазарь (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Ханхараев Данил (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Петухаев Аламжи (р. Бурятия)

Весовая категория свыше 52 кг

1 место - Шамбуев Даниил (Нукутский район)

2 место - Шуханов Владислав (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Молотов Евгений (Боханский район)

3 место - Гадыльшин Тимур (Осинский район)



Борцы 2005-2006 гг.р.

Весовая категория 38 кг

1 место - Иванов Борис (Эхирит-Булагатский район)

2 место - Балдунов Владимир (Осинский район)

3 место - Худальшеев Олег (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Николаев Виктор (Осинский район)

Весовая категория 45 кг

1 место - Маслов Дмитрий (Тулун)

2 место - Лаврентьев Игорь (Осинский район)

3 место - Архинчеев Юрий (Осинский район)

3 место - Подпругин Андрей (Баяндаевский район)

Весовая категория 48 кг

1 место - Тарасов Александр (Осинский район)

2 место - Павлов Александр (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Дананова Надежда (Ольхонский район)

3 место - Кобяков Николай (Эхирит-Булагатский район)

Весовая категория 52 кг

1 место - Асалханов Кирилл (Ольхонский район)

2 место - Ботонов Артём (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Подрезенко Роман (Ольхонский район)

3 место - Ботхоев Всеволод (Эхирит-Булагатский район)



Борцы 2002-2004 гг.р.

Весовая категория 60 кг

1 место - Баршуев Борис (СК «Арена» Иркутск)

2 место - Толстиков Руслан (Ангарск УОР)

3 место - Юрлов Константин (Боханский район)

3 место - Косинов Виктор (Ольхонский район)

Весовая категория 71 кг

1 место - Упхоев Игорь (Аларский район)

2 место - Николаев Николай (СК «Арена» Иркутск)

3 место - Сапожников Дмитрий (Эхирит-Булагатский район)

3 место - Шавелков Сергей (Нукутский район)

Весовая категория 75 кг

1 место - Евдокимов Алексей (Ольхонский район)

2 место - Сахаров Александр (Боханский район)

3 место - Гараев Рамиль (Боханский район)



По окончанию турнира проводилось абсолютное первенство по бурятской национальной борьбе среди юношей. Абсолютным чемпионом стал Упхоев Игорь из Аларского района. В финале ему уступил Шовельков Сергей из Нукутского района. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

