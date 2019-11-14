Маршруты, по которым будут ездить новые автобусы, читинцы выбрали сами
Троллейбусное управление Читы получило новые автобусы большой вместимости. На маршруты города в ближайшее время выйдет 21 машина.
- Новые автобусы марки ЛИАЗ смогут одновременно принимать от 70 до 100 пассажиров. В них установлено современное оборудование, необходимое для комфортной перевозки людей. Всего в этом году Чита получила 42 автобуса, закупка общественного транспорта продолжится в следующем году, – рассказал замначальника транспортного отдела минстроя региона Сергей Назаров.
В больших автобусах есть специальные приспособления для перевозки маломобильных категорий граждан, а также кнопки вызова экстренных служб, видеокамеры, терминалы для оплаты проезда, автоматические системы пожаротушения, кондиционеры и электронные табло.
- Для выхода автобусов на маршруты сейчас необходимо подготовить все соответствующие документы, пройти техосмотр, зарегистрировать транспортные средства в ГИБДД и оформить страховку. Кроме того, сейчас ведётся набор водителей и кондукторов. Ориентировочно общественный транспорт встанет на маршруты в течение двух недель, – отметил директор городского троллейбусного управления Денис Ишенин.
Маршруты, на которых будут курсировать новые автобусы, выбирали сами читинцы. Таким образом были определены 7 муниципальных маршрутов:
№ 9 Сенная-Падь – магазин Восточный,
№ 12 Вокзал – улица Линейная,
№ 17 улица Верхоленская,
№ 18 Вокзал – КСК,
№ 30 улица Баранского – микрорайон Солнечный,
№ 37 ДК «Строитель» – ТЭЦ-1,
№ 40 Театральная площадь – Аэропорт.
Как сообщает пресс-служба минстроя региона, при покупке больших автобусов для Читы в рамках плана социального развития центров экономического роста в результате торгов удалось сэкономить 12 миллионов рублей. На эти средства до конца 2019 года будет приобретено семь новых автобусов «Газель-Некст», транспорт отправят в районы края.
На дороги Читы выйдут новые большие автобусы
Общество, Фото:
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