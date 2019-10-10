Спортсменки из разных стран заговорили на бурятском языке

В Сети набирает популярность видео школы бурятского языка «Амар мэндэ» под названием «Все учат бурятский язык, а ты?». В минутном ролике участвуют спортсменки, тренеры, приехавшие на чемпионат мира по женскому боксу из разных стран: Ирландии, Польши, Чехии, Эквадора, Тринидада и Тобаго и т.д. Они произносят на бурятском языке популярные фразы и слова: «Амар мэндэ» (Здравствуйте), «Болиштаа» (Перестань), «Баярлаа» (Спасибо), «Ерэ наашаа» (Иди ко мне) и т.д.











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Видео получилось позитивным и забавным: иностранцы старательно выговаривают слова на чужом им языке, а также немного играют на камеру, тем самым раскрывая значение фраз и слов.Жители Бурятии активно размещают у себя на страницах в соцсетях ролик. Во «ВКонтакте» видео было просмотрено более 10 тысяч раз.