В Бурятии прошёл первый республиканский чемпионат по дартсу

На соревнования приехало 53 спортсмена из Улан-Удэ и 8 районов республики



28 сентября в Улан-Удэ прошёл первый чемпионат Бурятии по дартсу. На соревнования в спортивном зале Железнодорожного колледжа собрались 53 дартсмена из 8 районов республики и её столицы.



- Это прекрасное начинание, особенно ценное тем, что участвовать могли все желающие старше 14 лет. Спасибо организаторам за инициативу и хороший уровень проведения соревнований. Победителям желаю дальнейших побед и ещё больше метких бросков! – поздравил с завершением соревнований участников председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



В программе «501» среди мужчин призовые места распределились следующим образом: 1 место досталось Александру Трескину, 2 место у Дмитрия Хазина, 3 место занял Эдуард Будаев. Среди женщин в этой же программе сильнейшей стала Людмила Занабадарова, второй – Евгения Безызвестных, и замкнула тройку лидеров Марианна Цыренжапова.



В «Американском крикете» у мужчин звание чемпиона опять получил Александр Трескин. «Серебро» завоевал Дмитрий Манзыев, «бронза» – у Баира Доржина. Евгения Безызвестных первенствовала у женщин. Следующую ступень пьедестала заняла Людмила Занабадарова, и почётное третье место досталось Валентине Санжеевой. Об этом сообщает пресс-служба улан-удэнского городского совета депутатов.

