На соревнования приехало 53 спортсмена из Улан-Удэ и 8 районов республики
28 сентября в Улан-Удэ прошёл первый чемпионат Бурятии по дартсу. На соревнования в спортивном зале Железнодорожного колледжа собрались 53 дартсмена из 8 районов республики и её столицы.
- Это прекрасное начинание, особенно ценное тем, что участвовать могли все желающие старше 14 лет. Спасибо организаторам за инициативу и хороший уровень проведения соревнований. Победителям желаю дальнейших побед и ещё больше метких бросков! – поздравил с завершением соревнований участников председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
В программе «501» среди мужчин призовые места распределились следующим образом: 1 место досталось Александру Трескину, 2 место у Дмитрия Хазина, 3 место занял Эдуард Будаев. Среди женщин в этой же программе сильнейшей стала Людмила Занабадарова, второй – Евгения Безызвестных, и замкнула тройку лидеров Марианна Цыренжапова.
В «Американском крикете» у мужчин звание чемпиона опять получил Александр Трескин. «Серебро» завоевал Дмитрий Манзыев, «бронза» – у Баира Доржина. Евгения Безызвестных первенствовала у женщин. Следующую ступень пьедестала заняла Людмила Занабадарова, и почётное третье место досталось Валентине Санжеевой. Об этом сообщает пресс-служба улан-удэнского городского совета депутатов.
В Бурятии прошёл первый республиканский чемпионат по дартсу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей Бичурского района предупредили о выходе косолапых к людям
Дети разбились по группам: кто-то создавал фон, кто-то лепил персонажей, третьи – делали раскадровку
Никольская часовня находится в центре Кяхты
Она впервые приняла участие в соревнованиях такого высокого уровня
Многие отказываются от «гектара» из-за неликвидных мест
Полицейские Улан-Удэ поздравили ветеранов органов внутренних дел
Росгвардейцы привезли в подарок книги
Белое пятно на фотографии приобрело очертания человека
Обнародованы очень любопытные результаты исследования хуннских поселений в Бурятии
Общественность считает, что Сергея Копылова обвинили несправедливо
Осуждённым женщинам рассказали об изменениях законодательства и порядке постановки на учёт в центр занятости
Русский драмтеатр готовит спектакль о травле подростка
Закрытое учреждение смогли посетить родственники осуждённых
Разметка на дорогах вокруг площади Совета нанесена некачественно, а асфальт не уплотнён
Также электричка стала курсировать в более удобное время