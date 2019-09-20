Мэрия отчиталась о ходе ремонтных работ
Работы по ремонту тепломагистралей по улицам Ключевская, Сахьяновой, Моховая планируется завершить к 1 октября. Затем предстоит произвести обратную засыпку грунта и заасфальтировать дороги. По бульвару Карла Маркса, где работы осложняются стесненностью условий и большим количеством проходящих сетей, срок позднее – ориентировочно 10 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
На участке по улице Ключевской заканчиваются благоустроительные работы. Генеральный подрядчик работ - ООО «СМП-10». Тепловая сеть смонтирована и запущена, выполнено 650 метров тепловой изоляции трубопровода, 310 метров обратной засыпки.
На участке по улице Сахьяновой вблизи ТЦ «Гвоздь» увеличен диаметр трубопровода с 600 на 700 и 920 мм. на пересечении с трамвайными путями. Генеральный подрядчик работ - ООО «Фортуна». Накануне вечером там закончили переврезку – это позволяет подключить к теплоснабжению потребителей улиц Бийской и Солнечной. В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по монтажу трубопровода, сварочные работы, демонтаж надземной части трубопровода. На участке возле композиции «Стихия» на Сахьяновой ведутся работы по подключению медицинского центра.
На бульваре Карла Маркса работы выполняет строительная организация ООО «СМП-10». Часть трубопровода смонтирована, опрессована, сейчас производятся работы по изоляции и ведется строительство пяти тепловых камер.
На улице Моховой построено 410 метров трубопровода, также произведена обратная засыпка. В работе остаётся монтаж 120 метров надземного трубопровода, отчиталась мэрия.
В Улан-Удэ завершается перекладка тепломагистралей
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