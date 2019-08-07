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В Улан-Удэ приедут артисты Мариинского театра

В Улан-Удэ приедут артисты Мариинского театра
Общество,  Фото:pixabay.com
Осенью в столице Бурятии состоится фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина

Фестиваль оперы имени народного артиста СССР Лхасарана Лодоновича Линховоина пройдёт на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова с 15 по 22 сентября.

В Бурятию среди приглашённых артистов приедут:
- Юлия Маточкина (Мариинский театр) — лауреат ХV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015, I премия);
- Владислав Сулимский (Мариинский театр) — лауреат российской оперной премии Casta Diva за 2017 год (номинация «Певец года»), лауреат международных конкурсов;
- Ариунбаатар Ганбаатар (Мариинский театр) — лауреат XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015, I премия и Гран-при), лауреат Международного конкурса «Певец мира» в Кардиффе, Уэльс, Великобритания (2017, Song prize);
- Михаил Пирогов (Красноярский театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского) – з.а. РБ, дипломант и обладатель специального приза Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При» (2018);
- Венера Протасова (Татарский театр оперы и балета им. М. Джалиля) — лауреат XXV Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки (2014, III премия);
- Аюна Базаргуруева (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра) — лауреат международных конкурсов;
- Савва Хастаев (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра) — лауреат международных конкурсов;
- Гомбо-Очир Бямбажав (Театр оперы и балета Монголии) — лауреат международных конкурсов.

Откроет фестиваль 15 сентября опера Джузеппе Верди «Риголетто». 17 сентября состоится показ оперы Жоржа Бизе «Кармен». Другую оперу Джузеппе Верди «Бал-Маскарад» зрители смогут увидеть 19 сентября. На следующий день, 20 сентября, пройдёт опера «Тоска» Джакомо Пуччини. И завершится фестиваль 22 сентября большим гала-концертом.

Возрастное ограничение 16+

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