Еравнинский ансамбль выиграл Гран-при в Сочи

Жюри и зрителей покорил их танец «Лебеди»



С 11 по 15 июля в городе Сочи, в парке Олимпийский прошёл международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Солнечный дождь – 2019». В нём приняло участие 25 коллективов со всей России. Из Бурятии на фестиваль приехал детский ансамбль «Ая-Ганга» Усть-Эгитуйского сельского Дома культуры Еравнинского района.



В номинации «Народная хореография» средняя группа с танцем «Лебеди» стала обладателем звания «Гран-При». Они же в номинации «Эстрадная хореография» стали лауреатами второй степени. Младшая группа в номинации «Народная хореография» завоевали Диплом лауреата второй степени. Руководителю ансамбля Юлии Мункоевой был вручён диплом «За высокий профессионализм, мастерство и вклад в развитие хореографического искусства». Об этом сообщает группа «Еравнинский Район – Еравна» в социальной сети «ВКонтакте».

