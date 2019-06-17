В Иркутске полицейский подозревается в сбыте «синтетики»

Возбуждено уголовное дело



В Иркутске предъявлено обвинение 29-летнему сотруднику полиции. Он подозревается в совершении преступления по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт синтетического наркотического средства в крупном размере».



По версии следствия, 13 июня 2019 года обвиняемый, не находясь при исполнении служебных обязанностей, сбыл наркотическое синтетическое средство в Иркутске. Факт был выявлен в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области.



В настоящее время обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.