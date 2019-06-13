В Улан-Удэ осмотрят маломерные суда

19 июня Улан-Удэнский инспекторский участок ГИМС проведёт освидетельствование маломерных судов



Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.



- Уважаемые судоводители! 19 июня с 9:30 утра на водоеме в местности Карьер посёлка Исток инспекторами Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС будет проводиться освидетельствование маломерных судов (техосмотр), - сообщил старший государственный инспектор Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Бурятии Юрий Красовский.

