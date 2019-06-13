19 июня Улан-Удэнский инспекторский участок ГИМС проведёт освидетельствование маломерных судов
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии напоминает судоводителям о необходимости прохождения технического освидетельствования маломерных судов. Владельцы судов, не прошедшие данную процедуру, могут быть привлечены к административной ответственности.
- Уважаемые судоводители! 19 июня с 9:30 утра на водоеме в местности Карьер посёлка Исток инспекторами Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС будет проводиться освидетельствование маломерных судов (техосмотр), - сообщил старший государственный инспектор Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России по Бурятии Юрий Красовский.
В Улан-Удэ осмотрят маломерные суда
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