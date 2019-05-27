Сотрудники Роспотребнадзора посадили саженцы в Улан-Удэ

Роспотребнадзор по Бурятии присоединился к проекту «Зелёный город»
24 мая специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии высадили саженцы яблони, берёзы и других деревьев по улице Ключевская. Акция прошла в рамках поддержки экологического проекта «Зелёный город», целью которого является озеленение Улан-Удэ.
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