Фестиваль на бурятском языке состоится в пятый раз
Республиканский фестиваль КВН на бурятском языке «Иимэ буряадые хүн бүхэн ойлгохо» («Такой бурятский поймёт каждый») соберёт лучшие команды клуба весёлых и находчивых республики.
Фестиваль проходит при поддержке государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в республике Бурятия», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии. Мероприятие состоится 8 ноября в театре Бурдрамы.
В Улан-Удэ пройдёт КВН на бурятском языке
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь можно играть в баскетбол, футбол, заниматься спортом
Фестиваль на бурятском языке состоится в пятый раз
В столице Бурятии обычная процедура аренды легкового автомобиля обернулась для улан-удэнки крупными расходами
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона
На сетях произошла утечка
16-летний парень поддерживает отношения с отцом, который едва не сжёг его заживо
Проект национального гелиофизического комплекса в Бурятии будет готов к концу года
Пожар произошёл вечером в центре города
Предпринимателю грозит штраф
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег, днём по южной половине без осадков
Фестиваль будет посвящён сохранению редкого вида кошек
Состязания пройдут в посёлке Онохой
Показ назначен на субботу
В старом здании дети мёрзли
Было задержано 85 несовершеннолетних нарушителей