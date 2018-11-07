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В Улан-Удэ пройдёт КВН на бурятском языке

В Улан-Удэ пройдёт КВН на бурятском языке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Фестиваль на бурятском языке состоится в пятый раз

Республиканский фестиваль КВН на бурятском языке «Иимэ буряадые хүн бүхэн ойлгохо» («Такой бурятский поймёт каждый») соберёт лучшие команды клуба весёлых и находчивых республики.

Фестиваль проходит при поддержке государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в республике Бурятия», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии. Мероприятие состоится 8 ноября в театре Бурдрамы.
КВН
 
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