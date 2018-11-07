В Улан-Удэ пройдёт КВН на бурятском языке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Фестиваль на бурятском языке состоится в пятый раз



Республиканский фестиваль КВН на бурятском языке «Иимэ буряадые хүн бүхэн ойлгохо» («Такой бурятский поймёт каждый») соберёт лучшие команды клуба весёлых и находчивых республики.



Фестиваль проходит при поддержке государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в республике Бурятия», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии. Мероприятие состоится 8 ноября в театре Бурдрамы.

