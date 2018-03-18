Алексей Цыденов заявил, что такого «не ожидали даже в смелых прогнозах»
По предварительным данным, явка на выборах президента в Бурятии составила более 74%. Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил жителей за активное участие в выборах, сообщает пресс-служба правительства республики.
- Даже в смелых прогнозах мы не ожидали такую явку. Все встали как один. Это сильно... Я благодарен всем жителям. Уже сейчас можно сказать, что результат более 74 процентов - явка самый высокий результат по республике, который только был. Всем огромное спасибо. Мы заложили основу для нашего будущего и такая явка даёт основания полагать, что будущее будет лучше, чем мы могли рассчитывать, - заявил глава Бурятии.
Алексей Цыденов сказал: «Я был на связи со всеми районами республики, на всех избирательных участках присутствовало ощущение праздника, люди шли с хорошим настроением, люди чувствовали то, что мы закладываем основу для будущего все страны».
Глава также отметил слаженную работу представителей средств массовой информации и поблагодарил за эффективное освещение всего избирательного процесса.
«Байкал-Dailу» вёл онлайн-трансляцию выборов.
В Бурятии установлен рекорд по явке избирателей
Общество, Фото:
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