В Бурятии установлен рекорд по явке избирателей

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Избирателям в Забайкалье не дали проголосовать своими ручками Общество, Отказали в голосовании своими ручками двум избирателям в Агинском районе