За первые два часа в Бурятии на выборы пришли более 15% избирателей (фото)





Отметим, что этот результат в два раза выше, чем на выборах главы Бурятии в прошлом году и в несколько раз выше чем на выборах президента 2012 года.



Активнее всего, традиционно, голосует Окинский район – там свой выбор сделали уже 40,4% жителей. Оживлённо стекается народ и на избирательные участки Хоринского района, куда уже явился 31% от общего числа избирателей. На третьем месте – Баунтовский район с 28,2% проголосовавших.



Самую низкую явку показывают Прибайкальский район (8,5%), город Северобайкальск (9,5%) и Советский район Улан-Удэ (12,2%).







По данным Избирательной комиссии Бурятии явка на выборах президента Российской Федерации на 10 часов утра составила 15,33%. Проголосовало уже более 90 тысяч жителей республики.