До обеда в Бурятии проголосовало более трети избирателей

На избирательные участки пришли 221,4 тысячи человек
Явка на президентских выборах-2018 в Бурятии на 12 часов утра составила 37,3%. Спустя 4 часа с момента открытия на избирательные участки пришли и выразили свою гражданскую позицию 221,4 тысячи человек.
Рекордная доля жителей проголосовала в Хоринском районе – 58,2%. Чуть менее – в Окинском районе – 54,2%. Их догоняет Еравна с 49,3%.
Минимальная, при этом надо сказать, высокая сравнительно с предыдущими выборами явка, - в Прибайкальском (27,9%) Муйском 31,48% районах и городе Северобайкальске 31,48%.
По данным Избиркома Бурятии, явка избирателей по Улан-Удэ на 12 часов составила 36,6%. Проголосовало 86,8 тысячи человек.
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