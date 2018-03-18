Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента России

Сегодня мэр города Улан-Удэ Александр Голков также одним из первых отдал свой голос на выборах президента РФ
Александр Голков с супругой Людмилой заполнили избирательные бюллетени и опустили их в урну для голосования в 8 утра на избирательном участке, расположенном в здании Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова (БГСХА).
Мэр города отметил важность честных и прозрачных выборов, а также рассказал о традиции голосовать всей семьей.
Сегодня в Улан-Удэ работают 175 избирательных участков, которые доступны и для маломобильных граждан. Все участки оборудованы металлодетекторами и видеокамерами. Прямую трансляцию голосования можно смотреть в интернете. В этом году видеокамеры установлены не только в помещениях для голосования на избирательных участках, но и в помещениях, где территориальные избирательные комиссии будут принимать избирательную документацию у УИК.
Кроме выбора президента РФ, горожане смогут отдать свой голос за лучший дизайн-проект благоустройства набережной Уды и Селенги и проголосовать за общественную территорию, которую, по их мнению, надо благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году. К выбору присоединился Александр Голков, сообщает управление по информационной политике города.
По итогам сегодняшнего голосования уже в этом году начнётся проектирование, а в следующем году начнутся непосредственные работу
Сегодня мэр города Улан-Удэ Александр Голков также одним из первых отдал свой голос на выборах президента РФ
«От того, как проголосует Бурятия, зависит наше с вами будущее», - напомнил Алексей Цыденов
Подводный беспилотник, оснащенный ядерной энергетической установкой, может получить имя «Байкал». Голосование проходит на сайте Минобороны РФ. За этот вариант отдали 330 голосов. В списке лидеров: «Шептун», «Карась» и «Кракен»
В 14 населенных пунктах Бурятии 18 марта пройдёт рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Заместитель председателя правительства Бурятии по инфраструктурному развитию Евгений Луковников проинспектировал ход строительства перинатального центра в Улан-Удэ
В Улан-Удэ в очереди на получение бесплатных земельных участников стоит уже 8,6 тысяч льготников
Евгению Малыгину дан 6-месячный испытательный срок
Главу Бурятии попробовали «взять на слабо»
В Краснодаре 11-12 марта состоялся Всероссийский форум сельхозтоваропроизводителей, организатором которого выступило министерство сельского хозяйства РФ
На сегодняшней встрече главу Бурятии ждал сюрприз
Сегодня главе Бурятии исполнилось 42 года
Сегодня, 15 марта, в Улан-Удэ прошла очередная республиканская ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 60 работодателей
Расположенная в Туве река Урбун, где в 2013 году президент России Владимир Путин поймал двадцатикилограммовую щуку, стала местом «паломничества» жителей России и соседних стран, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в фильме Андрея Кондрашова «Путин»
Сегодня полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло провёл рабочее совещание по вопросу завершения строительства перинатальных центров в Улан-Удэ и Норильске