Мэр Улан-Удэ проголосовал на выборах президента России













Александр Голков с супругой Людмилой заполнили избирательные бюллетени и опустили их в урну для голосования в 8 утра на избирательном участке, расположенном в здании Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова (БГСХА).Мэр города отметил важность честных и прозрачных выборов, а также рассказал о традиции голосовать всей семьей.Сегодня в Улан-Удэ работают 175 избирательных участков, которые доступны и для маломобильных граждан. Все участки оборудованы металлодетекторами и видеокамерами. Прямую трансляцию голосования можно смотреть в интернете. В этом году видеокамеры установлены не только в помещениях для голосования на избирательных участках, но и в помещениях, где территориальные избирательные комиссии будут принимать избирательную документацию у УИК.Кроме выбора президента РФ, горожане смогут отдать свой голос за лучший дизайн-проект благоустройства набережной Уды и Селенги и проголосовать за общественную территорию, которую, по их мнению, надо благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году. К выбору присоединился Александр Голков, сообщает управление по информационной политике города.