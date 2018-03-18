Глава Бурятии ожидает хорошую явку на президентских выборах













Сегодня, в День выборов президента России, в Бурятия открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек.

Читайте также:



Выборы президента России-2018 в Бурятии: Онлайн-трансляция



Алексей Цыденов раскрыл, где находится его ипотечное жильё в Улан-Удэ



Глава Бурятии оформил паспорт болельщика ЧМ Сегодня, в День выборов президента России, в Бурятия открылся 841 участок. Количество избирателей в регионе составляет 715 139 человек. Проголосовав, глава Бурятии Алексей Цыденов посетил буфет. Здесь он накупил себе ватрушек и пирожков. Журналистам глава признался, что сладкоежка.

Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал сегодня в 9 часов утра на 723 избирательном участке, который располагается в здании детского центра «Родник» на Верхней Берёзовке.- Сейчас решается судьба всей России, судьба Бурятии – как мы будем жить, зависит от нас. Как мы сегодня проголосуем, такую судьбу мы и определим на будущее. И у нас не будет второго шанса проголосовать или переголосовать. От того, как проголосует Бурятия, сколько человек придёт на выборы, зависит наше с вами будущее. Всех приглашаю на выборы, - сказал он.Алексей Цыденов сегодня впервые голосует как глава республики. Напомним, в сентябрьских выборах он не мог принять участие, поскольку не имел республиканской прописки. Теперь же он приобрёл в ипотеку дом и получил местную регистрацию по месту жительства.- Теперь я полноправный житель Бурятии. Ощущения, конечно, другие - я сильно переживаю за то, как наша республика проголосует. Хотелось бы, чтобы все наши жители в едином порыве встали, пришли и проголосовали. Чтобы никто не сидел дома, потому что определяем собственную судьбу. Надо, чтобы выбор был за нами, а не сделан за нас кем-то, - поделился глава новыми ощущениями.Также он вспомнил свои первые выборы. Это было в городе Чите на городских выборах. Алексей Цыденов уже не помнит, за кого голосовал, но помнит, что пришли они на участок всей семьёй. А потом глава поделился ожиданиями.- Всё-таки у нас люди все неравнодушные, активные. Уверен, что явка будет хорошая, сказал он.Также Алексей Цыденов сегодня проголосует за варианты благоустройства в Улан-Удэ по программе комфортной городской среды, выберет вариант набережной (на вопрос какой именно, он отшутился: «Красивый») и получит паспорт болельщика.- Летом, когда будет Чемпионат мира, на нашем стадионе, на самом большом экране будет прямая трансляция. Кто будет иметь паспорт болельщика - доступ бесплатный. Там не просто трансляция, ещё разные мероприятия будут, - напомнил глава, отметив что сам он никогда в футбол не играл, но занимался борьбой, играл за школьную команду по хоккею и в шахматы.Алексей Цыденов обратил внимание, что сегодня благодаря информированию, направленному на все слои населения и возраста, на участки приходит больше молодых избирателей активно. Он отметил, что молодёжь в республике продвинутая – и в WorldSkills выигрывают, и стартапы запускают и в Красе России побеждают: «И умные, и красивые» – подытожил он.