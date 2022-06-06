Увеличение стоимости произойдёт с 1 июля
С 1 июля 2022 года в Бурятии увеличиваются предельные цены стоимости 1 кубического метра твёрдого топлива. Наценка произошла на основании приказ Республиканской службы по тарифам, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Так, в муниципальных районах, за исключением местностей, приравненных к районам Крайнего Севера стоимость твёрдого топлива составит 1014 руб. за 1 складометр с НДС. В районах Крайнего Севера - 1466,26 рублей, а в Улан-Удэ – 1 352 рубля.
Предельно максимальные цены на уголь в Кабанском районе увеличатся до 3189 рулей за 1 тонну, в Мухоршибирском районе до 1662 рубля, в Селенгинском районе до 679 рублей. Стоимость тонны угля в Улан-Удэ установлена в пределах 2 423 рубля, в Северобайкальске – 1 680 рублей, в Джидинском районе - 2 742 рубля.
Проблема высокой стоимости на дрова в Бурятии обострилась минувшей зимой. Жители Улан-Удэ назвали цены частных продавцов «космическими».
В завершении отопительного сезона мэрия города призывала пополнить запасы дров летом. Здесь отметили, что с наступлением холодов цены обычно повышаются.
В Бурятии подорожают дрова и уголь
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