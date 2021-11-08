Жители Бурятии вновь критикуют цены на дрова

Жители республики просят чиновников обратить внимание на них, а не на замерзающих европейцев
В социальных сетях и Telegram-каналах распространяется видеообращение жителя Бурятии по поводу выросших цен на дрова. Мужчина раскритиковал чиновников, которые переживают за жителей Европы на фоне нынешнего энергетического кризиса. Биржевые цены на газ бьют рекорды, а дома жителей Евросоюза замерзают, рассказывают о газовой проблеме в российских СМИ.
Улан-удэнец, записавший обращение, в свою очередь, подчёркивает: в европейских странах нет суровых сибирских морозов. На его видео присутствует саркастическая надпись «Бедная Европа».
- Друзья, у нас тут в Бурятии серьёзные проблемы с ценами на дрова. Цены стали космические, населению нечем топить свои дома. И тут я посмотрел федеральные новости, как наши чиновники переживают за ситуацию с газом в Европе – что бедные европейцы там замерзают при своих минус пяти-десяти градусах, - рассказывает автор обращения.
Он задаётся вопросом, как же жители Бурятии будут выживать без дров в 30-градусные морозы.
- Тайгу спилили, а они сидят и терпят. Столько газа в стране, даже провести не могут, потому что экономически невыгодно, - эмоционально сказал мужчина.
Ролик также опубликовали в паблике online_buryatia. В комментариях жители Бурятии вновь бьют тревогу из-за подорожавших дров:
«Полностью согласен! Я полностью электричеством отапливаюсь, сейчас дешевле стало, чем дровами топиться»,
«Сила Сибири - мимо Сибири»,
«Согласен полностью»,
«Правильно сказал! Меня тоже раздражает, когда на по радио, телевизору во всех СМИ наша власть переживает за Европу, а про свой народ молчит, пусть замерзают?! Давно газ пора пустить по всей стране. Особенно где холодный климат».
Проблема с ценами на дрова в Бурятии обострилась в этом году ещё до начала морозов. В соцсетях горожане делились, что стоимость грузовика с дровами достигает 11-12 тысяч рублей. Сейчас сообщается о том, что цены поднялись до 14 тысяч. На зиму необходимо от двух-трёх до пяти и более машин.
Кроме того, в холода ухудшается качество воздуха из-за обширного частного сектора, который отапливается печками и частными котельными. Район Левого берега в эти окрестили «Сайлент-Хиллом» из-за сильного дыма.
В республиканском агентстве лесного хозяйства в качестве выхода предлагают жителям покупать древесину по ценам ниже, чем на рынке, у лесопользователей и забирать её с лесосек или пунктов приёма и отгрузки леса.
- Таблица с указанием древесины, возможной к реализации местным жителям с указанием конкретных данных лесопользователей и цен, размещена на сайте республиканского агентства лесного хозяйства во вкладке «информация о лесосечном фонде и имеющейся на лесосеках древесине». Информация будет обновляться еженедельно. Кроме того, для регулирования ситуации лесники отводят местным жителям лесосеки для заготовки древесины в упрощённом порядке. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество, - сообщили в агентстве.
Жители Бурятии вновь критикуют цены на дрова
Общество, Фото:
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