 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 ноября

07 ноября

Популярное

Жители Бурятии вновь критикуют цены на дрова

Жители Бурятии вновь критикуют цены на дрова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители республики просят чиновников обратить внимание на них, а не на замерзающих европейцев

В социальных сетях и Telegram-каналах распространяется видеообращение жителя Бурятии по поводу выросших цен на дрова. Мужчина раскритиковал чиновников, которые переживают за жителей Европы на фоне нынешнего энергетического кризиса. Биржевые цены на газ бьют рекорды, а дома жителей Евросоюза замерзают, рассказывают о газовой проблеме в российских СМИ.

Улан-удэнец, записавший обращение, в свою очередь, подчёркивает: в европейских странах нет суровых сибирских морозов. На его видео присутствует саркастическая надпись «Бедная Европа».

- Друзья, у нас тут в Бурятии серьёзные проблемы с ценами на дрова. Цены стали космические, населению нечем топить свои дома. И тут я посмотрел федеральные новости, как наши чиновники переживают за ситуацию с газом в Европе – что бедные европейцы там замерзают при своих минус пяти-десяти градусах, - рассказывает автор обращения.

Он задаётся вопросом, как же жители Бурятии будут выживать без дров в 30-градусные морозы.

- Тайгу спилили, а они сидят и терпят. Столько газа в стране, даже провести не могут, потому что экономически невыгодно, - эмоционально сказал мужчина.

Ролик также опубликовали в паблике online_buryatia. В комментариях жители Бурятии вновь бьют тревогу из-за подорожавших дров:

«Полностью согласен! Я полностью электричеством отапливаюсь, сейчас дешевле стало, чем дровами топиться»,
«Сила Сибири - мимо Сибири»,
«Согласен полностью»,
«Правильно сказал! Меня тоже раздражает, когда на по радио, телевизору во всех СМИ наша власть переживает за Европу, а про свой народ молчит, пусть замерзают?! Давно газ пора пустить по всей стране. Особенно где холодный климат».

Проблема с ценами на дрова в Бурятии обострилась в этом году ещё до начала морозов. В соцсетях горожане делились, что стоимость грузовика с дровами достигает 11-12 тысяч рублей. Сейчас сообщается о том, что цены поднялись до 14 тысяч. На зиму необходимо от двух-трёх до пяти и более машин.

Кроме того, в холода ухудшается качество воздуха из-за обширного частного сектора, который отапливается печками и частными котельными. Район Левого берега в эти окрестили «Сайлент-Хиллом» из-за сильного дыма.

В республиканском агентстве лесного хозяйства в качестве выхода предлагают жителям покупать древесину по ценам ниже, чем на рынке, у лесопользователей и забирать её с лесосек или пунктов приёма и отгрузки леса.

- Таблица с указанием древесины, возможной к реализации местным жителям с указанием конкретных данных лесопользователей и цен, размещена на сайте республиканского агентства лесного хозяйства во вкладке «информация о лесосечном фонде и имеющейся на лесосеках древесине». Информация будет обновляться еженедельно. Кроме того, для регулирования ситуации лесники отводят местным жителям лесосеки для заготовки древесины в упрощённом порядке. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество, - сообщили в агентстве.
дрова

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии оценили качество дорог
Жители Бурятии оценили качество дорог
Общество, 08.11.2021
Учитывалось не только состояние дорог, но и работа дорожных служб, и риск попасть в ДТП
19 школ Бурятии и одна монгольская приняли участие в слёте «Оюун Бэлиг»
19 школ Бурятии и одна монгольская приняли участие в слёте «Оюун Бэлиг»
Общество, 08.11.2021
Слёт прошёл в формате онлайн-игры, которая состояла из четырёх туров
В Улан-Удэ среди осуждённых выбрали самых весёлых и находчивых
В Улан-Удэ среди осуждённых выбрали самых весёлых и находчивых
Общество, 08.11.2021
Также в колонии провели лекцию об истории возникновения КВН
Жители Бурятии вновь критикуют цены на дрова
Жители Бурятии вновь критикуют цены на дрова
Общество, 08.11.2021
Жители республики просят чиновников обратить внимание на них, а не на замерзающих европейцев
В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 08.11.2021
Снегопадов в ближайшие дни не ожидается
В Улан-Удэ застрявшая между гаражами собаками провела там неделю
В Улан-Удэ застрявшая между гаражами собаками провела там неделю
Общество, 08.11.2021
Собака, попавшая в ловушку, семь дней провела без еды
В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по собакам
В Улан-Удэ пройдёт большой рейд по собакам
Общество, 08.11.2021
Рейд состоится в микрорайоне Забайкальский
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отмечает 99-летие
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ отмечает 99-летие
Общество, 08.11.2021
В 1922 году Верхнеудинское городское управление было переформировано в Верхнеудинский коммунальный отдел
В Бурятии перекроют участок федеральной трассы
В Бурятии перекроют участок федеральной трассы
Общество, 08.11.2021
Ограничения будут действовать два дня
В Бурятии пошли навстречу людям с медотводом от вакцинации
В Бурятии пошли навстречу людям с медотводом от вакцинации
Общество, 08.11.2021
О решении объявил глава Бурятии Алексей Цыденов
Более 65 км трассы «Байкал» защитили слоями износа
Более 65 км трассы «Байкал» защитили слоями износа
Общество, 08.11.2021
Технология позволяет восстановить технические характеристики дорожного покрытия
В соцсетях чаще всего жалуются жители Улан-Удэ и Северобайкальска
В соцсетях чаще всего жалуются жители Улан-Удэ и Северобайкальска
Общество, 08.11.2021
В Бурятии назвали основные темы интернет-обращений жителей
В Бурятии призывники готовятся к боевой учёбе
В Бурятии призывники готовятся к боевой учёбе
Общество, 08.11.2021
Призывники повторно сдают тесты на коронавирус
Цискаридзе не сможет прилететь на юбилей Бурятского хореографического колледжа
Цискаридзе не сможет прилететь на юбилей Бурятского хореографического колледжа
Общество, 08.11.2021
Николай Цискаридзе в 2014 году стал сопредседателем попечительского совета Бурятского хореографического колледжа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^