Мэрия посоветовала улан-удэнцам купить дрова сейчас

Анализ торговых площадок города показал, когда самые низкие цены на дрова



Администрация Улан-Удэ рекомендовала горожанам заранее заготовить дрова на следующий отопительный сезон.



- Стоимость дров обычно повышается с приходом холодов. Рост цен обусловлен несколькими причинами, основная из которых - малое количество предложений на рынке из-за начала отопительного сезона и высокий спрос на дрова, - сообщили в мэрии.



Анализ торговых площадок города показал, что стоимость дров снижается в сезон низкого спроса, начинается он в марте и заканчивается в августе. Самые низкие цены на рынке ежегодно приходятся как раз на апрель-май. Так что улан-удэнцам советуют закупиться дровами именно сейчас.



