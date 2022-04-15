Анализ торговых площадок города показал, когда самые низкие цены на дрова
Администрация Улан-Удэ рекомендовала горожанам заранее заготовить дрова на следующий отопительный сезон.
- Стоимость дров обычно повышается с приходом холодов. Рост цен обусловлен несколькими причинами, основная из которых - малое количество предложений на рынке из-за начала отопительного сезона и высокий спрос на дрова, - сообщили в мэрии.
Анализ торговых площадок города показал, что стоимость дров снижается в сезон низкого спроса, начинается он в марте и заканчивается в августе. Самые низкие цены на рынке ежегодно приходятся как раз на апрель-май. Так что улан-удэнцам советуют закупиться дровами именно сейчас.
Мэрия посоветовала улан-удэнцам купить дрова сейчас
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