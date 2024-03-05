Иски в суд подало управление Роспотребнадзора
В улан-удэнских магазинах на ул. Ленина, д. 63 и ул. Геологическая, д. 28 «а» выявили незаконную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии.
Управление подало в суд иск к индивидуальному предпринимателю об обязании прекратить реализацию никотинсодержащей продукции на указанных объектах.
Октябрьский районный суд иск удовлетворили.
Этот случай не первый. Ранее, в мае 2023 года, управление подавало иск к другому бизнесмену, который также продавал детям такую продукцию.
С мая в Бурятии, как и по всей России, наложили табу на продажу вейпов несовершеннолетним. Подростки теперь не могут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет.
Продажа сигарет и вейпов подросткам чревата крупными штрафами. Для физических лиц их размер колеблется от 40 до 60 тысяч, для должностных – от 150 до 300, а для организаций – от 400 до 600 тысяч рублей.
В двух магазинах Улан-Удэ детям продавали никотинсодержащую продукцию
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