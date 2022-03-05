Названа причина приостановки поставок продукции Samsung в Россию

Компания объяснила приостановку поставок телефонов логистическими трудностями



Приостановка поставок продукции южнокорейской компании Samsung в Россию связана с логистическими трудностями. Об этом в субботу, 5 марта сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.



- Отгрузка приостановлена, мы не можем экспортировать в Россию. В настоящий момент прорабатываются меры по реагированию на ситуацию, - говорится в заявлении компании.



Предприятия Samsung на территории России пока не сообщали о перебоях в производстве, однако они могут появиться, если проблемы с логистикой затянутся, указывает ТАСС.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что компания Samsung, выпускающая, в частности, смартфоны и чипы, приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Агентство в качестве причины назвало «геополитическую обстановку в мире».

