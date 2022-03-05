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Названа причина приостановки поставок продукции Samsung в Россию

Названа причина приостановки поставок продукции Samsung в Россию
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Компания объяснила приостановку поставок телефонов логистическими трудностями

Приостановка поставок продукции южнокорейской компании Samsung в Россию связана с логистическими трудностями. Об этом в субботу, 5 марта сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

- Отгрузка приостановлена, мы не можем экспортировать в Россию. В настоящий момент прорабатываются меры по реагированию на ситуацию, - говорится в заявлении компании.

Предприятия Samsung на территории России пока не сообщали о перебоях в производстве, однако они могут появиться, если проблемы с логистикой затянутся, указывает ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что компания Samsung, выпускающая, в частности, смартфоны и чипы, приостановила поставки всей своей продукции в Россию. Агентство в качестве причины назвало «геополитическую обстановку в мире». 
бытовая техника

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