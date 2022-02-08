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Число рейсов из Улан-Удэ на Ольхон вырастет до трёх

Число рейсов из Улан-Удэ на Ольхон вырастет до трёх
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Авиакомпания «Аврора» разыгрывает билеты по новым направлениям

Директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев поделился хорошими новостями в своём аккаунте в соцсети. Авиакомпания «Аврора» со своим партнером АК «Сила» увеличивает количество рейсов на остров Ольхон со 2 марта. Авиарейсы в этом направлении будут совершать три раза в неделю.

- Буквально вчера состоялся по розыгрыш билетов в Хабаровск. Сегодня будут разыграны авиабилеты в Красноярск, так «Аврора» проводит акцию по новым авианаправлениям, - сообщил Дмитрий Гармаев.

Также директор международного аэропорта «Байкал» поделился новостью, что появятся субсидированные авиабилеты в Москву. Как известно, ими могут воспользоваться молодёжь до 23 лет, жители Бурятии старше 55 лет, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Перелёты в столицу России осуществляет авиакомпания S7.

Как сообщал «Байкал Daily», авиарейс Улан-Удэ – Ольхон запустят 18 февраля. Рейсы будет совершать авиакомпания «Аврора».
авиаперевозки Ольхон

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