Western Union прекратит переводы внутри России

Система переводов закроет их с 1 апреля



Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекращает внутрироссийские направления переводов из-за их низкой востребованности. На этом рынке она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо, полученное от компании.



Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.



Внутри России отправить перевод через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.



Отправители, оформившие перевод до 31 марта, но который не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тысяч рублей. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тысяч рублей до $7,5 тыс. (570 тысяч рублей по текущему курсу), пишет РБК.



Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов.

