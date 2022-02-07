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Western Union прекратит переводы внутри России

Western Union прекратит переводы внутри России
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Система переводов закроет их с 1 апреля

Система денежных переводов Western Union с 1 апреля прекращает внутрироссийские направления переводов из-за их низкой востребованности. На этом рынке она конкурирует с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо, полученное от компании.

Такое решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских переводов на рынке, объясняется в письме. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Внутри России отправить перевод через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат.

Отправители, оформившие перевод до 31 марта, но который не был получен адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Также с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тысяч рублей. Сейчас в зависимости от соблюдения разных условий сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тысяч рублей до $7,5 тыс. (570 тысяч рублей по текущему курсу), пишет РБК.

Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. 
банки

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