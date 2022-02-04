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В торговых центрах Улан-Удэ выявляют ковидные нарушения

В торговых центрах Улан-Удэ выявляют ковидные нарушения
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
За одни сутки проверяющие составили 22 протокола

3 февраля в Улан-Удэ мобильные группы проверили 166 объектов торговли и 527 горожан на соблюдение антиковидных мер. Составлено 22 протокола, сообщает управление общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

- За отсутствие проверки QR-кодов на входе составлены протоколы на должностных лиц ТЦ «Сагаан Морин», ТРЦ «People's park», ТЦ «Заря». За нарушение масочного режима составлены протоколы на должностных лиц магазин «У Иваныча», ТДК «Удинский пассаж» и ООО «БайкалНефть». Неправильно заполняли журналы дезинфекции в садовом центре «СадЭм», торговом доме «Славянский базар», - сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе рейда на общественном транспорте мобильные группы проверили 38 автобусов и трамваев. Проверяющие зафиксировали семь нарушений масочного режима среди водителей и пассажиров. За отсутствие защитных масок составлены протоколы на пассажиров маршрутов № 15, № 55 и № 77.

Всего по результатам рейдовых мероприятий, проведённых с апреля 2020 года, составлено 4420 административных протоколов, из них: 2291 - на физических лиц, 1608 – на должностных лиц и 521 - на юридических лиц.

За несоблюдение санэпидрежима можно получить предупреждение или наложение штрафа на граждан до 1,5 тысяч рублей; на должностных лиц – до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – до 25 тысяч рублей.
торговый центр коронавирус

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