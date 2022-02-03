Жители Бурятии могут оформить дальневосточную ипотеку

Сбер продлил программу «Дальневосточная ипотека»



Сбербанк сообщил о продлении действия минимальной ставки по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января 2022 года.



По данным Байкальского банка Сбербанка, в 2021 году с помощью «Дальневосточная ипотеки», оформленной через Сбербанк, собственное жильё приобрели 1069 семей Бурятии. Общая сумма выданных ипотечных кредитов по данной программе в Бурятском отделении Сбербанка составила 2,84 млрд. рублей, что на 6% превышает аналогичный показатель 2020 года.



- Приятной новостью для жителей республики в октябре 2021 года стало расширение действия программы на вторичное жильё в моногородах. В Бурятии к таким территориям относятся – города Гусиноозёрск, Северобайкальск, Закаменск, посёлки Селенгинск и Каменск, а также село Усть-Кяхта. Данная новость позволила сровнять выдачи ипотечных кредитов«Дальневосточной ипотеки» на вторичное и первичное жилье. Так, в новостройках в 2021 году жители республики приобрели 553 квартиры, а на вторичном рынке – 516. Тогда как в 2020 году, разрыв был значительно больше – новостроек 730, а готового жилья – 360. Увеличение спроса на данную программу связано и с рекордно низкой ставкой - в 2021 году она достигла своего исторического минимума, - поделился управляющий Бурятским отделением Сбербанка Денис Лепчугов.



- «Дальневосточная ипотека» продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке. Поэтому мы приняли решение о продлении акции ещё на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться, - заявил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.



Справка



Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).



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