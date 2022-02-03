В сельском магазине в Бурятии торговали просрочкой

Виновника привлекли к административной ответственности



В продуктовом магазине в Еравнинском районе Бурятии с нарушением хранили продовольственные товары. Допускалась продажа продуктов с истёкшими сроками годности. Мясные полуфабрикаты не имели маркировки, в холодильном оборудовании отсутствовали термометры.



Нарушение выявила проверка, проведённая прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзора.



В ходе проверки владелец магазина нарушения закона устранил.



В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции».



- Арбитражным судом республики виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Решение не вступило в законную силу.

