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В сельском магазине в Бурятии торговали просрочкой

В сельском магазине в Бурятии торговали просрочкой
Бизнес,  Фото:pexels.com
Виновника привлекли к административной ответственности

В продуктовом магазине в Еравнинском районе Бурятии с нарушением хранили продовольственные товары. Допускалась продажа продуктов с истёкшими сроками годности. Мясные полуфабрикаты не имели маркировки, в холодильном оборудовании отсутствовали термометры.

Нарушение выявила проверка, проведённая прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

В ходе проверки владелец магазина нарушения закона устранил.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции».

- Арбитражным судом республики виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Решение не вступило в законную силу.
продукты питания прокуратура

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