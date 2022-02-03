Виновника привлекли к административной ответственности
В продуктовом магазине в Еравнинском районе Бурятии с нарушением хранили продовольственные товары. Допускалась продажа продуктов с истёкшими сроками годности. Мясные полуфабрикаты не имели маркировки, в холодильном оборудовании отсутствовали термометры.
Нарушение выявила проверка, проведённая прокуратурой с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
В ходе проверки владелец магазина нарушения закона устранил.
В отношении предпринимателя возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции».
- Арбитражным судом республики виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Решение не вступило в законную силу.
В сельском магазине в Бурятии торговали просрочкой
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