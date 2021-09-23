Цена в ходе аукциона была снижена незначительна
Бурятское УФАС России провело внеплановую проверку аукциона на поставку передвижной гидрохимической лаборатории для отбора проб на сети гидрохимических наблюдений. Закупка проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» (национальный проект «Экология»), сообщили в пресс-службе УФАС.
Заказчиком закупки является Бурятский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Начальная цена контракта составляла 4,499 млн рублей, по результатам аукциона цена снижена до 4,476 млн рублей.
Инспекция УФАС проверила на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе содержание документации к аукциону, процедуры рассмотрения заявок на участие и отбора победителя, а также информационное сопровождение аукциона.
По результатам проверки нарушений законодательства не установлено.
Бурятское УФАС проверило закупку на 4 млн
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