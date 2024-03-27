Пострадал сторож
В Иркутске крыша одноэтажного здания обрушилась после разгерметизации отопительного котла, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«Сегодня в 11 часов пожарные подразделения были направлены на улицу Ракитная по повышенному номеру. По сообщению, в производственном одноэтажном здании произошла разгерметизация отопительного котла. В результате обрушилась кровля здания, возник пожар. Травмы получил сторож», - говорится в сообщении ведомства.
В 11:20 пожар локализовали на площади 50 кв. м. В 11.27 открытое горение было ликвидировано.
Отмечается, что был задействован 21 пожарный и шесть единиц техники.
В Иркутске из-за взрыва котла обрушилась крыша здания
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