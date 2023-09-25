Водитель сбила мальчика, отвлёкшись на телефон
Жительница Улан-Удэ, которая на своём автомобиле наехала на мальчика, выплатила компенсацию в 200 тысяч рублей.
В суд с исковым заявлением обратилась мать мальчика. Установлено, что ребёнок попал под колеса автомобиля девушки, когда она отвлеклась на мобильный телефон. В результате наезда ребёнку был причинен тяжкий вред здоровью. Суд обязал виновную выплатить пострадавшему 200 тысяч рублей.
- После возбуждения исполнительного производства должница не торопилась исполнять решение суда и погашать долг перед ребенком, который пострадал из-за её невнимательности. Поэтому в отношении женщины были применены меры принудительного исполнения, - отмечают в УФССП по Бурятии.
26-летняя улан-удэнка была временно ограничена в праве выезда из России, а также в пользовании специальным правом: управлять автомобилем она смогла бы только после уплаты всего долга. Помимо этого, банковские счета женщины были арестованы, а из-за того, что она скрывалась от судебного пристава, дважды её пришлось объявлять в розыск.
Только после этого установленная судом сумма компенсации морального вреда была полностью взыскана. Деньги уже перечислены матери пострадавшего ребёнка.
Сбившая ребёнка улан-удэнка выплатила компенсацию в 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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