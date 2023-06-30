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В Бурятии военнослужащего не стали судить за насилие над женщиной

В Бурятии военнослужащего не стали судить за насилие над женщиной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
На контрактника завели дело, которое потом прекратили

Всё произошло ещё 24 февраля в Мухоршибирском районе. Военный, служащий по контракту, поднял руку на женщину. Он на фоне возникшей неприязни ударил свою жертву по лицу, и у той появилась ссадина на слизистой поверхности верхней губы.

Мужчина предстал перед судом. Там прекратили производство по делу об административном правонарушении в отношении военнослужащего. Материалы направили в войсковую часть для привлечения его к дисциплинарной ответственности

Служители Фемиды пришли к выводу, что действия контрактника не попадают под статью 115 Уголовного кодекса РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и не содержат уголовно наказуемого деяния. Постановление никто обжаловать не стал. Оно уже вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Кяхтинского гарнизонного военного суда. 
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