Местных жителей предупреждают об опасности
На озере Гусиное Селенгинского района обнаружена трещина на льду от посёлка Бараты до мыса «Хаян», сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Её протяжённость около 5 км, шириной 50-70 см.
- Будьте внимательны и осторожны! – предупреждают в МЧС.
Трещину обнаружили во время патрулирования.
На озере в Бурятии образовалась огромная трещина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 18.12.2022
Ещё один человек госпитализирован в медучреждение с тяжёлыми травмами
В авиакатастрофе погибли три члена экипажа
К счастью, никто не пострадал
Мужчину на восемь лет отправили в колонию
Кроме гаджета, преступник украл деньги со счёта
Нападения произошли летом
На нарушителя составили административный протокол
Иномарка съехала с дороги
Женщина хотела купить сыну квартиру
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными
В результате одной такой операции пострадала пациентка
На месте работали опытные следователи и криминалисты
Глава Бурятии назвал возможные причины трагедии
На месте крушения скончались три человека
Вероятнее всего, они погибли