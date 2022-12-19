На озере в Бурятии образовалась огромная трещина

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местных жителей предупреждают об опасности



На озере Гусиное Селенгинского района обнаружена трещина на льду от посёлка Бараты до мыса «Хаян», сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. Её протяжённость около 5 км, шириной 50-70 см.



- Будьте внимательны и осторожны! – предупреждают в МЧС.



Трещину обнаружили во время патрулирования.

