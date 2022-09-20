В Иркутской области школьница помогла в задержании закладчика

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушка сообщила о подозрительном парне в полицию



В городе Киренск Иркутской области заместитель начальника – начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Киренский» Александр Самойлов поблагодарил школьницу за помощь полиции и активную гражданскую позицию.



В августа девушка гуляла по набережной. Она заметила подозрительного молодого человека. Его лицо было закрыто шарфом, кепка на голове опущена на глаза, а сам он постоянно оглядывался. Такое поведение показалось девушке странным, и она сообщила об этом в полицию.



На место выехала следственно-оперативная группа, которая задержала подозрительного горожанина. Когда его доставили в полицейский участок, выяснилось, что 20-летний парень, житель села Тины Красноярского края, находился в состоянии алкогольного опьянения. А в его одежде нашли подготовленные для распространения пакетики с наркотическим веществом.



На данный момент закладчик арестован сроком на 2 месяца.



- Александр Самойлов поблагодарил местную жительницу за помощь полиции и активную гражданскую позицию, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



