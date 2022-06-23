В Забайкалье спасатели эвакуировали 23 туриста из-за подтопления

В Каларском районе был введён режим повышенной готовности



22 июня в Забайкальском крае спасатели Каларского поисково-спасательного подразделения «Забайкалпожспас» эвакуировали 20 детей и 3 взрослых из детского палаточного лагеря из-за угрозы подтопления.



Группа производила сплав на катамаранах по рекеЧара, но из-за частых дождей уровень воды в реке поднялся, сплав далее был невозможен. Начались дожди, река поднялась почти до критической отметки, до наводнения оставалась сантиметров 20-30. Их стоянки начало подтапливать, а идти до насёленного пункта по реке было опасно, так как в лагере находились дети. Спасателей Каларского поисково-спасательного подразделения попросили эвакуировать отдыхающих, забрать от ближайшего подъезда на автомашинах.



По прибытии спасатели подъехали максимально близко к их лагерю, группа на катамаранах спустились несколько километров до дороги, где спасатели их забрали.



В районе со вчерашнего дня введён режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья.

