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В Иркутской области в ДТП с катафалком погибли три человека

В Иркутской области в ДТП с катафалком погибли три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Ещё двое человек доставлены в больницу

Сегодня утром на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе деревни Старая Ясачная в Усольском районе Иркутской области столкнулись большегруз и машина ритуальной службы. По предварительной информации, три человека погибли. Ещё двое получили травмы.

Сообщение об аварии поступило в 8.20 часов утра. На месте работали экипажи дорожной полиции и МЧС, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Иркутский паблик Babr Mash уточняет, что двух пострадавших доставили в больницу с переломами таза и травмами головы. Погибли две женщины и мужчина. Водитель фуры не пострадал.

На месте происшествия работают полицейские, которые изучают причины произошедшего и регулируют движение на трассе.



ДТП смерть

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