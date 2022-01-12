В Иркутской области в ДТП с катафалком погибли три человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Ещё двое человек доставлены в больницу



Сегодня утром на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе деревни Старая Ясачная в Усольском районе Иркутской области столкнулись большегруз и машина ритуальной службы. По предварительной информации, три человека погибли. Ещё двое получили травмы.



Сообщение об аварии поступило в 8.20 часов утра. На месте работали экипажи дорожной полиции и МЧС, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Иркутский паблик Babr Mash уточняет, что двух пострадавших доставили в больницу с переломами таза и травмами головы. Погибли две женщины и мужчина. Водитель фуры не пострадал.



На месте происшествия работают полицейские, которые изучают причины произошедшего и регулируют движение на трассе.







