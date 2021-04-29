Снаряд лежал в гараже
В Чите при демонтаже незаконно установленных гаражей обнаружили снаряд. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалист установил, что боевой снаряд, который представляет опасность для окружающих.
Сотрудники Росгвардии снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили.
Гараж принадлежал 42-летний читинец. Он рассказал, что принёс боевой снаряд и хранил его в качестве сувенира.
На мужчину возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, которое предусматривает до четырёх лет колонии.
- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец хранил боевой снаряд в качестве сувенира
Происшествия, Фото:
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