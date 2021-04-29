Читинец хранил боевой снаряд в качестве сувенира

Происшествия, Фото: из архива

Снаряд лежал в гараже



В Чите при демонтаже незаконно установленных гаражей обнаружили снаряд. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалист установил, что боевой снаряд, который представляет опасность для окружающих.



Сотрудники Росгвардии снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили.



Гараж принадлежал 42-летний читинец. Он рассказал, что принёс боевой снаряд и хранил его в качестве сувенира.



На мужчину возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, которое предусматривает до четырёх лет колонии.



- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

