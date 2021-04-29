 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

Читинец хранил боевой снаряд в качестве сувенира

Читинец хранил боевой снаряд в качестве сувенира
Происшествия,  Фото:из архива
Снаряд лежал в гараже

В Чите при демонтаже незаконно установленных гаражей обнаружили снаряд. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Специалист установил, что боевой снаряд, который представляет опасность для окружающих.

Сотрудники Росгвардии снаряд вывезли в безопасное место и уничтожили.

Гараж принадлежал 42-летний читинец. Он рассказал, что принёс боевой снаряд и хранил его в качестве сувенира.

На мужчину возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, которое предусматривает до четырёх лет колонии.

- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
снаряды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
Происшествия, 29.04.2021
Полмиллиона за пьяную езду. Госдума планирует ужесточить наказание для нетрезвых водителей
В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину
В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину
Происшествия, 28.04.2021
Трагедия произошла на Верхней Берёзовке
Мошенник, обманывавший жителей Бурятии, показал «мастер-класс»
Мошенник, обманывавший жителей Бурятии, показал «мастер-класс»
Происшествия, 28.04.2021
Задержанный аферист показал на видео, как обманывал людей
В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок
В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок
Происшествия, 28.04.2021
В результате аварии серьёзно пострадал водитель другой машины
Улан-удэнец украл у школьника рюкзак с книгами
Улан-удэнец украл у школьника рюкзак с книгами
Происшествия, 28.04.2021
Кража произошла на входе в супермаркет
В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае
В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае
Происшествия, 28.04.2021
Порошок спрятали в одноразовом пакетике чая
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
В Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, 28.04.2021
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 1,5 млн рублей
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия, 28.04.2021
Мужчина считал, что якобы помогает установить преступников
Житель Бурятии из ревности пытался убить соперника
Житель Бурятии из ревности пытался убить соперника
Происшествия, 28.04.2021
Ревнивец напал на соперника, когда тот спал
Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения
Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения
Происшествия, 28.04.2021
Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^