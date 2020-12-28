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Крупный пожар в аэропорту произошёл в Бурятии

Крупный пожар в аэропорту произошёл в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл этой ночью

Сегодня ночью на территории аэропорта посёлка Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар.

Пожар произошёл в котельной, пристроенной к гаражному боксу.

- К тушению были привлечены добровольная пожарная команда аэропорта Таксимо, а также пожарные. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны полностью были охвачены огнём гаражный бокс и котельная. Несмотря на это, были эвакуированы два автомобиля УАЗ и один «КамАЗ». Совместными силами возгорание было ликвидировано спустя 98 минут после начала тушения, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Из-за позднего обнаружения возгорания спасти здание не удалось. Гаражный бокс с пристроенной котельной на площади 268 кв.метров и два автомобиля были уничтожены.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Пожар на функционирование аэропорта не повлиял, уточнили в агентстве ГО и ЧС. Самолёты могут летать.

пожар аэропорт
 
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