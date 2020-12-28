Крупный пожар в аэропорту произошёл в Бурятии

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.





Сегодня ночью на территории аэропорта посёлка Таксимо Муйского района Бурятии произошёл крупный пожар.Пожар произошёл в котельной, пристроенной к гаражному боксу.- К тушению были привлечены добровольная пожарная команда аэропорта Таксимо, а также пожарные. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны полностью были охвачены огнём гаражный бокс и котельная. Несмотря на это, были эвакуированы два автомобиля УАЗ и один «КамАЗ». Совместными силами возгорание было ликвидировано спустя 98 минут после начала тушения, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Из-за позднего обнаружения возгорания спасти здание не удалось. Гаражный бокс с пристроенной котельной на площади 268 кв.метров и два автомобиля были уничтожены.Пожар на функционирование аэропорта не повлиял, уточнили в агентстве ГО и ЧС. Самолёты могут летать.