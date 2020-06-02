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Бурятскому митрополиту прочат переезд в Чувашию

Бурятскому митрополиту прочат переезд в Чувашию
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В Чебоксарах умер Чувашский митрополит Варнава

Бурятского митрополита Савватия назвали возможным претендентом на освободившееся место главы Чувашской митрополии.

1 июня на 90-м году в Чебоксарах скончался глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Он умер в городской больнице, в отделении реанимации, куда попал с двусторонней пневмонией.

Телеграм-канал «Церквач» считает, что Бурятский митрополит – один из претендентов на назначение.

«В Патриархии понимают всю исключительность Чувашской кафедры, поэтому кандидатура нового митрополита с большой вероятностью будет выбираться с учетом этнического фактора. Среди вероятных претендентов — уроженец Чебоксар митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий (Антонов)», - говорится в сообщении.

Именно Варнавой больше 30 лет Сергей Антонов был пострижен в монашество с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого. В том же году Варнавой Савватий был рукоположен в иеродиакона, а вскоре — в иеромонаха.

На своей странице в Instagram Бурятский митрополит принёс соболезнования в связи с кончиной Варнавы.

«Сегодня утром преставился Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.... До последнего надеялся, что всё образуется, молился о его скорейшем выздоровлении. Сказать, что это невосполнимая утрата для Чувашской паствы - ничего не сказать. Без малого 44 года правил епархией. Не хватает слов, ком в горле... Соболезную всей Чувашской пастве. Царствие Небесное, вечный покой», - написал он.

Справка:

Савватий, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский (Антонов Сергей Геннадьевич) родился 1 сентября 1968 года в городе Чебоксары Чувашской Республики в семье священника. Окончил среднюю школу № 3 в Чебоксарах. В 1986-1988 годах служил в рядах Советской армии. В августе 1989 года архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой пострижен в монашество с именем Савватий в честь преподобного Савватия Соловецкого. Вскоре был рукоположен во иеродиакона, 22 октября — во иеромонаха.

В ноябре 1989 года назначен клириком кафедрального Введенского собора города Чебоксары.

В июле 1993 года по благословению Святейщего Патриарха Алексия II назначен наместником Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах с возведением в сан игумена.

В 1993 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2004 г. — Московскую духовную академию. В 1996 г. Святейшим Патриархом Алексием II возведен в сан архимандрита. В 2005 году в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Алатырского, викария Чебоксарской епархии.

Решением Священного Синода в 2009 году назначен на новообразованную Улан-Удэнскую кафедру. В 2011 году утверждён в должности настоятеля (священноархимандрита) Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря села Посольское Кабанского района Бурятии и Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря села Троицкое Прибайкальского района.

В 2014 году в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведён в сан архиепископа. В мае 2015 года назначен главой Бурятской митрополии.

24 мая 2015 года в храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.
назначение православие митрополия
 
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