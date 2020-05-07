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В Иркутской области разработают план выхода из режима ограничений

В Иркутской области разработают план выхода из режима ограничений
Власть,  Фото:pixabay.com
Также рассмотрят меры поддержки представителей малого и среднего предпринимательства

Региональный план поэтапного выхода из режима ограничений в Иркутской области разработают до 11 мая. Он будет опираться на федеральный план, подготовленный Роспотребнадзором.

- Как рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова, мы должны учесть темпы роста заболевания, количество койко-мест в лечебных учреждениях для приёма больных при резком всплеске болезни и показатель охвата тестирования, – заявил Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области.

Игорь Кобзев отметил, что в ближайшее время в правительстве региона состоится рассмотрение комплекса мер поддержки для представителей малого и среднего предпринимательства, имеющих отношение к отраслям экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Обсуждение состоится с участием торгово-промышленной палаты Восточной Сибири и прокуратуры Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области в ходе заседания оперштаба указал главам муниципальных образований на необходимость перенести культурно-массовые мероприятия, планируемые в предстоящие праздничные дни на более поздний период.

- Вы будете подвержены жёсткой критике со стороны населения, если не предпримете меры по переносу мероприятий. Не нужно дополнительно усугублять ситуацию с распространением вируса. Подойдите с позиции работы врачей, которые трудятся на передовой, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что принимать решения необходимо взвешенно, с учётом рисков для здоровья и безопасности граждан. Допустить реализацию сценария, при котором эпидобстановка в регионе ухудшится, нельзя. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
коронавирус Иркутская область
 
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