Ни военные, ни администрация города не хочет брать на себя две дороги
Комитет по управлению имуществом и землепользованию (КИУ) администрации Улан-Удэ судится с министерством обороны России. Заявление Арбитражный суд принял к производству 31 декабря 2019 года.
Представители мэрии просят признать недействительным приказ минобороны России от 18 сентября 2019 года «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ». Проще говоря, минобороны «скидывает» на город две свои дороги: по улице Каменная протяжённостью 1326 метров и автодорога от улицы Боевая протяжённостью 62 метра. Мэрия с таким односторонним решением военных не согласна.
Комитет просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета государственному регистратору на изменение записи о праве в Едином государственном реестре недвижимости на эти дороги. Однако суд в удовлетворении заявления КУИ о принятии обеспечительных мер отказал.
Предварительное судебное заседание Арбитражного суда первой инстанции было назначено на 3 февраля, сейчас отложено на 26 февраля.
Мэрия Улан-Удэ подала в суд на минобороны
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