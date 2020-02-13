Мэрия Улан-Удэ подала в суд на минобороны

Ни военные, ни администрация города не хочет брать на себя две дороги



Комитет по управлению имуществом и землепользованию (КИУ) администрации Улан-Удэ судится с министерством обороны России. Заявление Арбитражный суд принял к производству 31 декабря 2019 года.



Представители мэрии просят признать недействительным приказ минобороны России от 18 сентября 2019 года «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования городской округ «Город Улан-Удэ». Проще говоря, минобороны «скидывает» на город две свои дороги: по улице Каменная протяжённостью 1326 метров и автодорога от улицы Боевая протяжённостью 62 метра. Мэрия с таким односторонним решением военных не согласна.



Комитет просил суд принять обеспечительные меры в виде запрета государственному регистратору на изменение записи о праве в Едином государственном реестре недвижимости на эти дороги. Однако суд в удовлетворении заявления КУИ о принятии обеспечительных мер отказал.



Предварительное судебное заседание Арбитражного суда первой инстанции было назначено на 3 февраля, сейчас отложено на 26 февраля.







