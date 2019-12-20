Прокуратура опротестовала законность действий думы Иркутска

Власть, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В принятии поправок к бюджету усмотрели нарушения норм законодательства



Прокуратура Иркутска опротестовала законность действий депутатов в отношении принятия поправок к бюджету города. Об этом 19 декабря на брифинге заявил вице-мэр Иркутска Виктор Ешеев.



По его словам, городская администрация обратилась в прокуратуру Иркутска с просьбой принять меры прокурорского реагирования в связи с принятием гордумой поправок к бюджету с нарушением норм законодательства. Также в Иркутскую думу был направлен запрос, разъяснить, каким образом администрация города должна исполнить принятое с нарушением законодательства решение думы о поправках к бюджету города.



- Прокуратура в ответ на наше обращение направила протест в городскую думу. Это значит, что прокуратура Иркутска опротестовала законность действий депутатов в отношении принятия поправок бюджета города. Сейчас мы ждём дальнейших разумных действий от депутатов и письменного ответа на наши запросы. Пока вопрос не решится в пользу иркутян, мы будем продолжать отстаивать их интересы на всех уровнях, – подчеркнул Виктор Ешеев.



В свою очередь прокурор города Дмитрий Прушинский подтвердил, что прокуратура Иркутска внесла в гордуму протест на её решение от 13 декабря текущего года об утверждении бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учётом одобренных депутатами поправок. Протест прокуратуры содержит требование к Иркутской думе принять бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в представленной администрацией редакции.



- На заседании думы была озвучена позиция прокуратуры на предмет законности действий депутатов, но она не была услышана. Решение о принятии бюджета города Иркутска было принято с грубыми нарушениями законодательства. При поступлении решения в письменном виде нами был изучен данный документ и вынесен протест, – подчеркнул главный прокурор города Дмитрий Прушинский. – На ближайшем заседании думы протест должен быть рассмотрен. И если депутаты не найдут оснований для его удовлетворения, то есть обозначенных в нём замечаний, то мы будем вынуждены обратиться в суд.



Протест прокуратуры Иркутска должен быть рассмотрен депутатами на ближайшем внеочередном заседании думы 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

