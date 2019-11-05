«Расправа» над коммунистами в Хурале Бурятии обернулась скандалом

Депутаты Хурала схватились друг с другом из-за комиссии, которая вероятнее всего, снимет коммунистов с руководящих постов



Как сообщал «Байкал-Daily», утром на сессию Народного Хурала внесли вопрос о создании специальной комиссии, которая оценит действия депутатов-коммунистов на несогласованном митинге 9 сентября на площади Советов. Эта комиссия с большой долей вероятности лишит двух коммунистов руководящих должностей в Хурале. Речь идёт о председателе комитета по государственному устройству Викторе Малышенко и заместителе председателя комитета по экономической политике Егоре Олзоеве. Они лишатся оплачиваемых должностей с отличной зарплатой и перспективой вип-пенсии и станут рядовыми депутатами.



Страсти разгорелись уже вечером, по окончании сессии. В комиссию выбрали одних «единороссов», вроде вице-спикера Баира Жамбалова, Петра Носкова, Владимира Ведерникова и др.



Коммунист Баир Цыренов назвал происходящее «расправой в корыстных целях». Он обвинил «единороссов» в том, что им самим не терпится занять эти высокие места. Также Цыренов встал на защиту однопартийца Малышенко, заявив, что последний был в отпуске во время митинга и не выполнял рабочие обязанности.



Спикер парламента Владимир Павлов проигнорировал заявление правового управление о том, что вопрос о комиссии был внесён с нарушением сроков. По этой причине коммунисты потребовали снять вопрос с сессии. Буда-Ширап Батуев съязвил в адрес Павлова. «Нам русским языком объяснили, что вопрос внесён неправильно. Сейчас я на бурятском скажу, ведь его вы понимаете!» - воскликнул коммунист и, действительно, произнёс всё на бурятском языке.



Обстановка накалилась из-за других личных выпадов. Иринчей Матханов, к примеру, кинул камень в адрес Игоря Бобкова, бывшего лидера ЛДПР, а ныне члена фракции «Единая Россия»: «Сейчас он в красной рубашке сидит – может, ещё и в КПРФ перебежит».



Матханов вновь уколол Владимира Павлова, которого уже предлагали отправить в отставку.



- Единая Россия», вопрос и совесть – в ваших руках. Надо переходить к нормальной работе и завершать сессию. Но думаю, не с этим председателем Хурала, - заявил Матханов.



Игорь Бобков заявил, что Буда-Ширап Батуев «с кнопки не слезает» - коммунист постоянно просил выступления или задавал вопросы. Саму же акцию протеста, из-за которой разгорелся конфликт, Бобков назвал «майданом с элементами национализма и экстремизма». Участие в подобном депутатов, которые замещают в Хурале государственные должности, недопустимо, выступил Бобков. Заявил он также, что ему надоело слушать «бенефис членов КПРФ».



Екатерину Цыренову, председателя комиссии по этике, призвали оценить конфликт. Цыренова же (исключённая из КПРФ) не упустила момент и хорошо «проехалась» по бывшим однопартийцам. Комиссия по этике уже рассматривала участие депутатов-коммунистов в несанкционированном митинге, но ответы они «подали под копирку, даже не письменно, а просто расписавшись». «А я-то знаю, как эта копирка делается», - саркастично добавила Цыренова. Поведение хуральцев она назвала «непозволительным» и сравнила с «шаловливыми детьми в песочнице».



- 9 сентября, когда выступали, сами себя не уважали. Нельзя доводить до такого, чтобы Шутенкову ставили рожки сзади. Это что такое? Мы не должны доходить до оскорбления главы Бурятии. Это не революция, не майдан, а просто хулиганство в том числе со стороны депутатов, - заявила Екатерина Цыренова.



Коммунист Тумэн Дондоков рассмешил всех своим сравнением:



- Молодые депутаты от «Единой России», видимо, решили проверить свои силы на коммунистах. Но если всё получится, они придут за вашими должностями. В народе как говорят – если ты зверю дашь мяса, ему опять захочется крови.



Слова Дондокова крайне возмутили Екатерину Цыренову. «Какое мясо, что, тут собаки собрались? Так нельзя», - поучила она.



Бурное обсуждение могло бы продолжаться ещё долго, но в итоге число выступающих ограничили. Вопрос был поставлен на голосование. За утверждение комиссии, которая будет «сечь» коммунистов, проголосовал 41 человек, против – 13. Скандальная комиссия официально создана.





